Mikheil Rukhaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikheil Rukhaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikheil Rukhaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikheil Rukhaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikheil Rukhaia 23 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მიხეილ რუხაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikheil Rukhaia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikheil Rukhaia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikheil Rukhaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikheil Rukhaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikheil Rukhaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikheil Rukhaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FK Zugdidi

31 Ocak 2021 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2022 yılında Guria

1 Temmuz 2022 yılında Merani Martvili

Mikheil Rukhaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikheil Rukhaia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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