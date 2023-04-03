Miki Bosch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miki Bosch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miki Bosch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miki Bosch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miki Bosch 9 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Adrià Miquel Bosch Sanchis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miki Bosch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Identity Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miki Bosch'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miki Bosch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miki Bosch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miki Bosch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miki Bosch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2020 yılında V. Mestalla

1 Ekim 2020 yılında SD Tarazona

7 Ocak 2021 yılında V. Mestalla

9 Ocak 2021 yılında Alzira

30 Haziran 2021 yılında V. Mestalla

7 Temmuz 2022 yılında Recre Granada

Miki Bosch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miki Bosch şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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