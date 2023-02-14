Miki Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miki Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miki Munoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miki Munoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miki Munoz 13 Nisan 1995 tarihinde Girona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miguel Muñoz Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miki Munoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTROL ORIENTADO yapmaktadır. Miki Munoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miki Munoz'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miki Munoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miki Munoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miki Munoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miki Munoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

31 Temmuz 2015 yılında CE L'Hospitalet

21 Temmuz 2016 yılında Lleida Esportiu

18 Temmuz 2017 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Burgos CF

Miki Munoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miki Munoz şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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