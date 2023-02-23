Miki Orachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miki Orachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miki Orachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miki Orachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miki Orachev 19 Mart 1996 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мики Орачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miki Orachev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Miki Orachev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Miki Orachev'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miki Orachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miki Orachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miki Orachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miki Orachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Levski Sofia

23 Ocak 2017 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2017 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2019 yılında Holzwickeder SC

1 Temmuz 2019 yılında Lok. Sofia

Miki Orachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miki Orachev şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miki Orachev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pirin Blagoevgrad, Levski Sofia

Bulgaristan takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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