Miki Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miki Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miki Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miki Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miki Villar 19 Eylül 1996 tarihinde Nigrán şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Villar Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miki Villar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miguel Pedrajo yapmaktadır. Miki Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miki Villar'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Miki Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miki Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miki Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miki Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bouzas

21 Temmuz 2015 yılında Pontevedra

1 Şubat 2016 yılında Bouzas

30 Haziran 2016 yılında Pontevedra

1 Temmuz 2017 yılında CD Boiro

7 Temmuz 2018 yılında SD Compostela

1 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

27 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

Miki Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miki Villar şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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