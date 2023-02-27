Miki Yamane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miki Yamane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miki Yamane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miki Yamane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miki Yamane 22 Aralık 1993 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山根 視来 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miki Yamane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Miki Yamane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 4 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miki Yamane'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Miki Yamane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miki Yamane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Miki Yamane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miki Yamane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2016 yılında Shonan Bellmare

4 Ocak 2020 yılında Kawasaki Front.

Miki Yamane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miki Yamane şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Miki Yamane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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