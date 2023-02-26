Mikk Siitam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikk Siitam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikk Siitam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikk Siitam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikk Siitam 25 Aralık 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikk Johannes Siitam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikk Siitam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikk Siitam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikk Siitam'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikk Siitam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikk Siitam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikk Siitam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikk Siitam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalev U17

1 Ocak 2019 yılında Kalev U21

1 Temmuz 2021 yılında Kalev

Mikk Siitam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikk Siitam şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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