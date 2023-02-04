Mikkel Desler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Desler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Desler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Desler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Desler 19 Şubat 1995 tarihinde Assens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Desler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Athletes yapmaktadır. Mikkel Desler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikkel Desler'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Desler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikkel Desler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mikkel Desler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Desler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2014 yılında Odense BK

20 Mart 2019 yılında Haugesund

20 Temmuz 2021 yılında Toulouse

Mikkel Desler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Desler şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Assens FC, Odense Boldklub (bis 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.