Mikkel Hyllegaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Hyllegaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Hyllegaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Hyllegaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Hyllegaard 3 Nisan 1999 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Hyllegaard Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Mikkel Hyllegaard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Hyllegaard'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Hyllegaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Hyllegaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Hyllegaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Hyllegaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Oure F. Akademi

1 Temmuz 2018 yılında Oure Fodbold

1 Temmuz 2019 yılında SfB - Oure FA

1 Ocak 2020 yılında Odense BK

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Mikkel Hyllegaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Hyllegaard şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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