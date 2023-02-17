Mikkel Juhl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Juhl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Juhl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Juhl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Juhl 20 Ocak 2000 tarihinde Præstø şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Juhl Aagaard Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Juhl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Mikkel Juhl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Juhl'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Juhl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Juhl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Juhl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Juhl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg U19

19 Temmuz 2019 yılında Nyköbing FC

1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK

Mikkel Juhl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Juhl şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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