Mikkel Kallesoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Kallesoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Kallesoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Kallesoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Kallesoe 20 Nisan 1997 tarihinde Lemvig şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Kallesøe Andreasen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Kallesoe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mikkel Kallesoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Mikkel Kallesoe'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Kallesoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Kallesoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Kallesoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Kallesoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Randers U19

1 Temmuz 2014 yılında Randers

31 Ağu 2017 yılında Viborg FF

31 Aralık 2017 yılında Randers

Mikkel Kallesoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Kallesoe şuan Randers FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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