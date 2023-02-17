Mikkel Ladefoged kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Ladefoged Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Ladefoged adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Ladefoged Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Ladefoged 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Riis Ladefoged şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Ladefoged Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Mikkel Ladefoged, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Ladefoged'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Ladefoged Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Ladefoged isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Ladefoged Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Ladefoged futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Naesby BK U19

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Mikkel Ladefoged Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Ladefoged şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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