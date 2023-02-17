Mikkel Lassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Lassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Lassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Lassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Lassen 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Møller Lassen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Lassen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Mikkel Lassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Lassen'nin AC Horsens ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Lassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Lassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Lassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Lassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarhus GF U19

1 Temmuz 2020 yılında Aarhus GF

1 Şubat 2021 yılında Skive IK

30 Haziran 2021 yılında Aarhus GF

31 Ağu 2021 yılında AC Horsens

31 Aralık 2021 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2022 yılında AC Horsens

Mikkel Lassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Lassen şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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