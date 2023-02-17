Mikkel Lejbowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Lejbowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Lejbowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Lejbowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Lejbowicz 4 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Prasz Lejbowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Lejbowicz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWS Sport-und Musikmarketing yapmaktadır. Mikkel Lejbowicz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Lejbowicz'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikkel Lejbowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Lejbowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Lejbowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Lejbowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Nordsjaell. U19

13 Temmuz 2022 yılında Fremad Amager

Mikkel Lejbowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Lejbowicz şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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