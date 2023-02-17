Mikkel Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Pedersen 7 Ocak 1996 tarihinde Hobro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Mejlstrup Pedersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Pedersen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikkel Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Pedersen'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Randers U19

1 Temmuz 2015 yılında Freja (RFC II)

20 Temmuz 2016 yılında Hobro IK

3 Ağu 2022 yılında Randers

Mikkel Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Pedersen şuan Randers FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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