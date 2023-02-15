Mikkel Rygaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Rygaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikkel Rygaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikkel Rygaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikkel Rygaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Rygaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikkel Rygaard

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Rygaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Rygaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Rygaard 25 Aralık 1990 tarihinde Nykøbing şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mikkel Rygaard Jensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Rygaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Mikkel Rygaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Rygaard'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Rygaardboyu ve yaşı kaç

Mikkel Rygaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikkel Rygaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikkel Rygaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Rygaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Herfölge BK U19

1 Temmuz 2007 yılında Charlton U18

1 Temmuz 2008 yılında Charlton Ath

1 Ocak 2009 yılında Herfölge BK

1 Temmuz 2009 yılında HB Köge

1 Mart 2010 yılında B.1921

1 Nisan 2010 yılında Lolland Falster

5 Temmuz 2012 yılında Naestved BK

26 Ocak 2016 yılında Lyngby BK

12 Şubat 2018 yılında Nordsjaelland

4 Ocak 2021 yılında LKS Lodz

3 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Mikkel Rygaard kimdir

Mikkel Rygaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Rygaard şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lolland-Falster Alliancen, Herfölge Boldklub, Charlton Athletic

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Mikkel Rygaard nereli

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