Mikkel Steenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Steenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Steenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikkel Steenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikkel Steenberg {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Schack Steenberg şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikkel Steenberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Steenberg'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mikkel Steenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikkel Steenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Mikkel Steenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikkel Steenberg şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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