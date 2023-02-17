Mikkel Wohlgemuth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Wohlgemuth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Wohlgemuth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Wohlgemuth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Wohlgemuth 4 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Wohlgemuth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikkel Wohlgemuth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikkel Wohlgemuth'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Wohlgemuth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Wohlgemuth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Wohlgemuth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Wohlgemuth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Kopenhag

14 Ağu 2015 yılında HB Köge

23 Ağu 2018 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2022 yılında FC Fredericia

Mikkel Wohlgemuth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Wohlgemuth şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikkel Wohlgemuth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Copenhagen

Danimarka U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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