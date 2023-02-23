Mikko Kuningas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Kuningas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikko Kuningas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikko Kuningas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikko Kuningas 30 Temmuz 1997 tarihinde Luumäki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikko Kuningas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Mikko Kuningas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikko Kuningas'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikko Kuningas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mikkokunn/

Mikko Kuningas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikko Kuningas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikko Kuningas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikko Kuningas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Lahti

1 Ocak 2018 yılında FC Inter

27 Şubat 2020 yılında FC Lahti

1 Ocak 2021 yılında Orange County

18 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Mikko Kuningas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikko Kuningas şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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