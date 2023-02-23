Mikko Pitkanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Pitkanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikko Pitkanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikko Pitkanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikko Pitkanen 2 Ocak 1997 tarihinde Kuopio şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikko Pitkanen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Mikko Pitkanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mikko Pitkanen'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikko Pitkanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikko Pitkanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikko Pitkanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikko Pitkanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında KuPS

30 Ağustos 2019 yılında IF Gnistan

31 Aralık 2019 yılında KuPS

1 Ocak 2020 yılında AC Kajaani

6 Ocak 2021 yılında VPS

Mikko Pitkanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikko Pitkanen şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikko Pitkanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuopion Palloseura

Finlandiya U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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