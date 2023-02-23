Mikko Sumusalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Sumusalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikko Sumusalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikko Sumusalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikko Sumusalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Sumusalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikko Sumusalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Sumusalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikko Sumusalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikko Sumusalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikko Sumusalo 12 Mart 1990 tarihinde Porvoo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikko Sumusalo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Mikko Sumusalo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mikko Sumusalo'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikko Sumusalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikko Sumusalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikko Sumusalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikko Sumusalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Klubi 04

1 Ocak 2009 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2014 yılında RB Leipzig

30 Ocak 2015 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2015 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2016 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2018 yılında Chemnitzer FC

10 Temmuz 2018 yılında HJK Helsinki

15 Ocak 2019 yılında FC Honka

20 Şubat 2020 yılında IFK Mariehamn

Mikko Sumusalo kimdir

Mikko Sumusalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikko Sumusalo şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Futura (1997-1999), HJK Helsinki (-1999)

Mikko Sumusalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikko Sumusalo nereli

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