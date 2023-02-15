Mikko Viitikko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Viitikko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikko Viitikko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikko Viitikko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mikko Viitikko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Viitikko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mikko Viitikko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikko Viitikko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikko Viitikko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikko Viitikko 18 Nisan 1995 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikko Viitikko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adam & Kitoko yapmaktadır. Mikko Viitikko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mikko Viitikko'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikko Viitikkoboyu ve yaşı kaç

Mikko Viitikko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikko Viitikko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikko Viitikko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikko Viitikko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Klubi 04

1 Ocak 2015 yılında VPS

19 Ocak 2018 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

4 Şubat 2022 yılında Trelleborg

Mikko Viitikko kimdir

Mikko Viitikko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikko Viitikko şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikko Viitikko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mikko Viitikko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Ammar Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ammar Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ammar Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Othmane Salama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othmane Salama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Othmane Salama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othmane Salama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Olausson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Olausson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Olausson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Olausson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!
Mucize kurtuluş! Enkaz altında kalorifer peteğinden su içerek hayatta kaldı!
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları