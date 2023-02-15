Mikko Viitikko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikko Viitikko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikko Viitikko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikko Viitikko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikko Viitikko 18 Nisan 1995 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikko Viitikko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adam & Kitoko yapmaktadır. Mikko Viitikko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mikko Viitikko'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikko Viitikko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mikko Viitikko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikko Viitikko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikko Viitikko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Klubi 04

1 Ocak 2015 yılında VPS

19 Ocak 2018 yılında Fredrikstad

1 Ocak 2019 yılında FC Lahti

4 Şubat 2022 yılında Trelleborg

Mikko Viitikko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikko Viitikko şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Mikko Viitikko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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