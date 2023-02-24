Miklos Sajban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miklos Sajban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miklos Sajban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miklos Sajban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miklos Sajban 12 Şubat 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miklos Sajban Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Miklos Sajban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miklos Sajban'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miklos Sajban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miklos Sajban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miklos Sajban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miklos Sajban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Budaörsi SC U19

13 Ağustos 2013 yılında Budaörs

1 Ağustos 2019 yılında Mezőkövesd

16 Ocak 2020 yılında Budaörs

30 Haziran 2020 yılında Mezőkövesd

6 Temmuz 2020 yılında Budaörs

20 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

Miklos Sajban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miklos Sajban şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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