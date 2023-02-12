Miko Virtanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miko Virtanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miko Virtanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miko Virtanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miko Virtanen 29 Ocak 1999 tarihinde Tampere şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Miko Aarne Virtanen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miko Virtanen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Miko Virtanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Miko Virtanen'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Miko Virtanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miko Virtanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miko Virtanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miko Virtanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ekim 2017 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC

29 Ağu 2019 yılında Arbroath

30 Nisan 2020 yılında Aberdeen FC

4 Eylül 2020 yılında Arbroath

4 Ocak 2021 yılında Aberdeen FC

5 Ağu 2021 yılında Hamilton Acad.

23 Ocak 2023 yılında Cove Rangers FC

Miko Virtanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miko Virtanen şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miko Virtanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tampereen Pallo-Veikot (2003-2011), Everton FC (2011-2017)

Finlandiya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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