Mikolaj Bieganski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Bieganski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Bieganski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Bieganski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Bieganski 5 Nisan 2002 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Biegański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Bieganski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Mikolaj Bieganski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Bieganski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Bieganski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Bieganski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikolaj Bieganski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Bieganski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

Mikolaj Bieganski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Bieganski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mikolaj Bieganski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raków Częstochowa, Skra Częstochowa

Polonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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