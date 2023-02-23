Mikolaj Kiliszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Kiliszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Kiliszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Kiliszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Kiliszek 5 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Kiliszek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Kiliszek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Kiliszek'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Kiliszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Kiliszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikolaj Kiliszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Kiliszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Leczna II

10 Ağustos 2022 yılında Gornik Leczna

Mikolaj Kiliszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Kiliszek şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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