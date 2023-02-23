Mikolaj Kwietniewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Kwietniewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikolaj Kwietniewski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikolaj Kwietniewski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikolaj Kwietniewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Kwietniewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikolaj Kwietniewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Kwietniewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Kwietniewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Kwietniewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Kwietniewski 30 Nisan 1999 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Kwietniewski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Kwietniewski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Mikolaj Kwietniewski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Kwietniewski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Kwietniewski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kwietniewski_aj

http://www.instagram.com/m_kwietniewski/

Mikolaj Kwietniewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Kwietniewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikolaj Kwietniewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Kwietniewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Fulham Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2017 yılında Fulham U21

25 Ocak 2018 yılında Legia Varşova

28 Ocak 2019 yılında Bytovia Bytow

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

17 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

30 Temmuz 2020 yılında Legia Varşova

24 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

6 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Mikolaj Kwietniewski kimdir

Mikolaj Kwietniewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Kwietniewski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mikolaj Kwietniewski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Mikolaj Kwietniewski nereli

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