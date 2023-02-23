Mikolaj Labojko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Labojko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Labojko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Labojko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Labojko 12 Mart 2001 tarihinde Tarnowskie Góry şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Łabojko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Labojko Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Labojko'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Labojko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Labojko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikolaj Labojko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Labojko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Radzionkow

1 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

16 Ağustos 2021 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2022 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

30 Haziran 2023 yılında Arka Gdynia

Mikolaj Labojko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Labojko şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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