Mikolaj Lebedynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Lebedynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikolaj Lebedynski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mikolaj Lebedynski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mikolaj Lebedynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Lebedynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mikolaj Lebedynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Lebedynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Lebedynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Lebedynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Lebedynski 14 Ekim 1990 tarihinde Szczecin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Lebedyński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Lebedynski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Matchday Football Agency yapmaktadır. Mikolaj Lebedynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Lebedynski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Lebedynski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Mikolaj Lebedynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Lebedynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikolaj Lebedynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Lebedynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pogon Szczecin

17 Ağustos 2011 yılında Roda JC

30 Haziran 2012 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2012 yılında Roda JC

14 Ağustos 2013 yılında Häcken

21 Ocak 2014 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2014 yılında Wisla Plock

31 Ağustos 2016 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2017 yılında Wisla Plock

28 Şubat 2018 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2018 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Mikolaj Lebedynski kimdir

Mikolaj Lebedynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Lebedynski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arkonia Szczecin, Pogoń Szczecin (bis 2007)

Mikolaj Lebedynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Mikolaj Lebedynski nereli

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