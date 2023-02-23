Mikolaj Oleksy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Oleksy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Oleksy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mikolaj Oleksy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mikolaj Oleksy 18 Nisan 2005 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Oleksy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mikolaj Oleksy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Oleksy'nin GKS Tychy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mikolaj Oleksy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mikolaj Oleksy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy II
27 Ocak 2023 yılında GKS Tychy
Mikolaj Oleksy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mikolaj Oleksy şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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