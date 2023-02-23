Mikolaj Staniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Staniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Staniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Staniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Staniak 23 Ekim 2002 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Staniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Staniak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikolaj Staniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Staniak'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Staniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Staniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikolaj Staniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Staniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SEMP Ursynów

1 Temmuz 2019 yılında KS Teresin

6 Temmuz 2020 yılında KS Raszyn

8 Şubat 2021 yılında Sosnowiec II

8 Eylül 2021 yılında Z. Sosnowiec

Mikolaj Staniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Staniak şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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KS Teresin (do 2013), Escola Varsovia Warszawa (2013-2018), SEMP Ursynów (2018-2019)

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