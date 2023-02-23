Mikolaj Wasilewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikolaj Wasilewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikolaj Wasilewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikolaj Wasilewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikolaj Wasilewski 19 Mart 2001 tarihinde Biskupiec şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mikołaj Wasilewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikolaj Wasilewski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikolaj Wasilewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikolaj Wasilewski'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikolaj Wasilewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikolaj Wasilewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikolaj Wasilewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikolaj Wasilewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AP Jagiellonia

1 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia U19

1 Temmuz 2019 yılında Jagiellonia II

9 Eylül 2019 yılında Jagiellonia

20 Ocak 2020 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2020 yılında Jagiellonia

1 Ağustos 2020 yılında Jagiellonia II

15 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Mikolaj Wasilewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikolaj Wasilewski şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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