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Mikoz ne demek, TDK'ya göre Mikoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mikoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mikoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mikoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mikoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mikoz ne demek, TDK'ya göre Mikoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikoz ne demek? Mikoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikoz kelimesi. Peki mikoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikoz nedir, mikoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİKOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mikoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mantar asalaklarından oluşan hastalık

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