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Mikro iğneli 'Bant' için klinik deneyler başlıyor! Yeni aşı 'uzun süreli koruma' sağlıyor!

İngiltere’de geliştirilen mikro iğnelere sahip 'cilt bantı' tasarımlı Kovid-19 aşısının, klinik deneylerine başlanacağı açıklandı. Üretici firma ‘yeni nesil’ aşının, diğer aşılardan farklı olarak uzun süreli koruma sağlayabileceğini ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabileceğini belirtti.

Mikro iğneli 'Bant' için klinik deneyler başlıyor! Yeni aşı 'uzun süreli koruma' sağlıyor!

Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex tarafından geliştirilen aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğu belirtildi.

MİKRO İĞNELERE SAHİP 'BANT' AŞI

Bugün yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.

Mikro iğneli Bant için klinik deneyler başlıyor! Yeni aşı uzun süreli koruma sağlıyor!

3 AYDAN FAZLA

İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak. Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Deneyin Haziran 2022 tarihinde ilk sonuçlarını vermesi bekleniyor.

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