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Mikroamper ne demek, TDK'ya göre Mikroamper kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mikroamper kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mikroamper ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mikroamper nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mikroamper kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mikroamper ne demek, TDK'ya göre Mikroamper kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikroamper ne demek? Mikroamper TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikroamper kelimesi. Peki mikroamper ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikroamper nedir, mikroamper kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MİKROAMPER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikroamper kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mikroamper kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikroamper kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Amperin milyonda birine eşit akım şiddeti birimi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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