Mikrobiyolog ne demek, TDK'ya göre Mikrobiyolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrobiyolog ne demek? Mikrobiyolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrobiyolog kelimesi. Peki mikrobiyolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrobiyolog nedir, mikrobiyolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROBİYOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrobiyolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrobiyolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrobiyolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikrobiyoloji uzmanı

