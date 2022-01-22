Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşları

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 10750_TL'dir. En düşük Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı maaşı 7000_TL, En yüksek ise 14500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2131.14

Meslek Adı :

Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Biyologlar, Botanikçiler, Zoologlar Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hastalığa neden olan mikroorganizmaların ve parazitlerin yol açtığı infeksiyon (Bulaşıcı Hastalık) hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hastadan alınan klinik örneklerin tetkikini yapan veya yapılmasını sağlayan, sonuçları yorumlayan, değerlendiren ve raporlayan uzman kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Laboratuara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuar tanı yöntemleri seçmek ve uygulamak veya uygulamasını sağlamak,

b) Laboratuara gönderilen Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler, vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçalarını infeksiyon hastalığı etkenleri açısından konvansiyonel yöntemlerle, basit ve karmaşık cihazlarla test etmek veya edilmesini sağlamak,

c) Hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birini ayrı ayrı incelenmek veya incelenmesini sağlamak,

d) İnfeksiyon hastalıklarının tanısı, izlenmesi ve tedavisi için gerekli mikrobiyolojik verileri ve diğer uygun bilgileri sağlamak, yorumlamak,

e) Hastalık etmenlerinin tespitinde mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanarak hastalık teşhisini koymak,

f) Belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlamak,

g) İnfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hekimlere danışmanlık yapmak,

h) Laboratuara alınacak test malzemeleri ve cihazların seçimi ve değerlendirmesini yapmak,

i) Bölümünde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

j) Mesleği ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve yayınları izlemek, kongre, sempozyum, vb. aktivitelere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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