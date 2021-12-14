Mikrobiyolojik ne demek, TDK'ya göre Mikrobiyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrobiyolojik ne demek? Mikrobiyolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrobiyolojik kelimesi. Peki mikrobiyolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrobiyolojik nedir, mikrobiyolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROBİYOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrobiyolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrobiyolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrobiyolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikrobiyoloji ile ilgili

