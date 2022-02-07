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Mikrodalga Fırın ne demek, TDK'ya göre Mikrodalga Fırın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mikrodalga Fırın kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mikrodalga Fırın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mikrodalga Fırın nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mikrodalga Fırın kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mikrodalga Fırın ne demek, TDK'ya göre Mikrodalga Fırın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrodalga fırın ne demek? Mikrodalga fırın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrodalga fırın kelimesi. Peki mikrodalga fırın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrodalga fırın nedir, mikrodalga fırın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MİKRODALGA FIRIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrodalga fırın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mikrodalga fırın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektromanyetik dalga ile yiyecekleri kısa sürede pişiren veya ısıtan fırın

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