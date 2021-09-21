Mikroekonomi ne demek, TDK'ya göre Mikroekonomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikroekonomi ne demek? Mikroekonomi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikroekonomi kelimesi. Peki mikroekonomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikroekonomi nedir, mikroekonomi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mikroekonomi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mikroekonomi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİKROEKONOMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikroekonomi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikroekonomi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikroekonomi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekonomik etkinlikleri ve hesapların kapsayabileceği nicelikleri inceleyen ekonomi dalı

