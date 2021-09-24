Mikrofiş ne demek, TDK'ya göre Mikrofiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrofiş ne demek? Mikrofiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrofiş kelimesi. Peki mikrofiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrofiş nedir, mikrofiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mikrofiş kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mikrofiş kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİKROFİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrofiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrofiş kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre mikrofiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı, genellikle 9x12,5 cm boyutunda düz film

