Mikrokok ne demek, TDK'ya göre Mikrokok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrokok ne demek? Mikrokok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrokok kelimesi. Peki mikrokok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrokok nedir, mikrokok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROKOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrokok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrokok kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrokok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nokta biçimdeki mikroplara verilen genel ad

