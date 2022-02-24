Mikrolit ne demek, TDK'ya göre Mikrolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikrolit ne demek? Mikrolit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikrolit kelimesi. Peki mikrolit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikrolit nedir, mikrolit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKROLİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikrolit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikrolit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikrolit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı taşların yapısında bulunan, prizma biçiminde ve mikroskopla görülebilen billurlar

