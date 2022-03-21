Mikromekanik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mikromekanik Teknisyeni görev tanımı nedir, Mikromekanik Teknisyeni ne iş yapar, Mikromekanik Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mikromekanik Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mikromekanik Teknisyeni Tanımı;

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Mikromekanik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mikromekanik Teknisyeni Maaşları

Mikromekanik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mikromekanik Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mikromekanik Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.21

Meslek Adı :

Mikromekanik Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mikro yapıdaki parçaların hassas ayarlanmış işleme tezgahlarında, makine parçaları, elektrik elektronik bileşen parçaları, saat parçaları, hava savunma ve uzay sanayisine kadar pek çok sektör için teknolojik parçaların imalatını, mikromekanik sistemlerin montaj, demontaj, ölçüm, kontrol, bakım ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mikromekanik Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Mikromekanik parçaların talaşlı imalatını ve bilgisayarlı imalatını yapmak,

b)Mikro yapıdaki parçaların hassas ayarlanmış işleme tezgahlarında makine parçaları, saat parçaları ve bir çok teknolojik ürün parçaları imal etmek,

c)Temel mikromekanik uygulamalarını yapmak,

d)Makine parçaları, elektrik elektronik bileşen parçaları, hava savunması ve uzay sanayi için parçaların üretilmesi ve saat parçalarının imalatında ve saatlerin bakım ve onarımlarını yapmak,

e)Mikromekanik sistemlerin montajını ve demontajını yapmak,

f)Mikromekanik sistem parçalarının bakım ve onarımı yapmak,

g)Geleneksel olmayan imalat yöntemlerini kullanarak mikromekanik parçaların imalatını yapmak,

h)Mikromekanik parçaların imalat sürecinde ölçme ve kalite kontrol uygulamaları ve ürünün AR-GE çalışmalarını yapmak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

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