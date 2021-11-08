Mikron ne demek, TDK'ya göre Mikron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mikron ne demek? Mikron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mikron kelimesi. Peki mikron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mikron nedir, mikron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİKRON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mikron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mikron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mikron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir metrenin milyonda biri, milimetrenin binde biri, mikrometre

