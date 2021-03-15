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Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mikronezya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mikronezya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya ya da resmî adı ile Mikronezya Federal Devletleri, Okyanusya içerisinde Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alan ve toplam 607 adadan oluşan ülkedir.

Mikronezya'nın Başkenti?

“Palikir” şehri Mikronezya'nın başkentidir.

Mikronezya'nın Para Birimi Nedir?

“ABD Doları” Mikronezya'nın para birimidir.

Mikronezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Mikronezya'nın telefon alan kodu : + 691

Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Mikronezya Federal Devletleri

Mikronezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Palikir

Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Federated States of Micronesia

Mikronezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Palikir

Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?

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