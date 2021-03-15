Mikronezya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Mikronezya'nın Bayrağı Nasıldır?
Mikronezya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Mikronezya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Mikronezya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Mikronezya ya da resmî adı ile Mikronezya Federal Devletleri, Okyanusya içerisinde Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alan ve toplam 607 adadan oluşan ülkedir.
Mikronezya'nın Başkenti?
“Palikir” şehri Mikronezya'nın başkentidir.
Mikronezya'nın Para Birimi Nedir?
“ABD Doları” Mikronezya'nın para birimidir.
Mikronezya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Mikronezya'nın telefon alan kodu : + 691
Mikronezya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Mikronezya Federal Devletleri
Mikronezya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Palikir
Mikronezya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Federated States of Micronesia
Mikronezya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Palikir
Mikronezya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce