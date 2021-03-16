Mikronezya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mikronezya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Mikronezya ya da resmî adı ile Mikronezya Federal Devletleri, Okyanusya içerisinde Büyük Okyanus'un batı kesiminde yer alan ve toplam 607 adadan oluşan ülkedir.

Mikronezya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Mikronezya 101351 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 200. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000013 olduğu görülmektedir.

Mikronezya'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Mikronezya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Mikronezya'nın yüz ölçümü 717 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Mikronezya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0.1 km² Karasal Alan : 702 km²

Mikronezya'nın Haritadaki Yeri / Konumu