Mikrosinüsektomi yöntemiyle kıl dönmesi tedavisi

Op. Dr. Altan Karan kıl dönmesi tedavi yönteminde en yeni yöntem olan mikro-sinüsektomi operasyonunun faydalarını anlattı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altan Karan, genellikle erkeklerde fazla ve sert kıllardan kaynaklanan nedenlerden dolayı kuyruk sokumunda görülen kıl dönmesi hastalığının tedavisi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Karan, "Kuyruk sokumu dışında vücudun farklı bölgelerinde de kıl dönmesi olabilir. Kıl dönmesi kuyruk sokumunun yapısı, fazla ve sert kıl yapısı ve kilo alımı ile yakından ilgilidir. Kıl dönmesi bazı dönemlerde kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin kıl dönmesi ile birlikte kuyruk sokumunda kanama, iltihaplanma durumu, ağrılar, koku durumu ve kaşıntı gibi belirtiler olabilir. Bu gibi durumlar ciddi anlamda ilerlediğinde uzman bir doktora giderek bu sorundan kurtulmaya çalışmak gerekir" dedi.

Mikrosinüsektomi yönteminin avantajları

Kıl dönmesinden kurtulmak için en etkili tedavi yöntemlerinden birisinin de mikrosinusektomi yöntemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Karan, "Bu yöntemle çok daha seri ve pratik bir şekilde kıl dönmesi sorunundan kurtulmak mümkün. Lokal anestezi yöntemiyle uygulanan bu yöntem yatış gerektirmeden yapılan hızlı bir yöntemdir. 10 dakika içinde yöntem uygulanır. Hasta bu yöntem sonucunda hemen ayağa kalkabilir ve normal yaşantısına devam edebilir. Bu yöntemin en büyük avantajı da operasyonun maliyetinin diğer operasyonlara göre düşük ücrette olmasıdır" diye konuştu.

Operasyon sonrası süreç nasıldır?

Op. Dr. Altan Karan, operasyon süreciyle ilgili şunları kaydetti: "Operasyon kendi özel muayenehanesinde gerçekleşmektedir. Muayenehane fotoğraflarına altankaran.com.tr'den bakabilirsiniz, Hasta mikrosinusektomi operasyonu sonrasında hemen ayağa kalkar. Günlük yaşamına devam eder. Diğer operasyonlarda olduğu gibi uzun süre yatmak, rapor almak gibi işlerle uğraşmak durumunda kalınmaz. Ayrıca operasyon sonrasında düzenli olarak yapılması gereken pansuman tedavisine de ihtiyaç duyulmaz. Operasyondan 3 gün sonra banyonuzu yapabilirsiniz."

Kıl dönmesinden korunmak mümkün mü?

Op. Dr. Altan Karan, kıl dönmesinden korunma yollarını şu şekilde sıraladı: "Kıl dönmesinden korunmak için bir takım şeyler yapabilirsiniz. Örneğin kıl dönmesi sorunu yaşamamak için etek altı tıraşına özen gösterin. Bu bölgede yer alan kılları düzenli bir şekilde temizleyerek buralarda yoğun kıl oluşumunu önleyin. O bölgede kesinlikle tüy bırakmamaya özen gösterin. Kilo alımına dikkat edin. Spor yapın. Cilt altı yağlanmalarını önlemek için uzun süre oturmaktan kaçının."

Kıl dönmesi oluşma riskini arttıran faktörler

Op. Dr. Altan Karan, "Kıl dönmesini oluşturan faktörler arasında en önemlileri hareketsiz yaşam biçimi ile alınan kilolar, etek altı tıraşına fazla özen göstermemektir. Bu durumlarda yapılabilecekler olarak yaşam biçimini değiştirerek spora önem verin ve temizliğinize çok dikkat ederek kılların uzamasına imkan vermeyerek o bölgeyi temizleyin" dedi.

Bitkisel tedavi mümkün mü?

Op. Dr. Altan Karan son olarak bitkisel tedavi ile ilgili, "Kıl dönmesi cildin alt kısmında oluştuğu için uzman desteği olmadan ilerleyen dönemlerde bunlardan kurtulmak çok zordur. Bitkisel tedavi yöntemi belirtileri biraz azaltsa da hastalığı geçirmez aksine yanlış ve bilinçsiz bitkisel tedavi yöntemleriyle ciltte kızarıklıklar, cilt dokusunda tahribatlar ve alerjik durumlar olabilir. Bu açıdan en uygun yöntem uzman yardımıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA