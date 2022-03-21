Mikroteknoloji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mikroteknoloji Teknisyeni görev tanımı nedir, Mikroteknoloji Teknisyeni ne iş yapar, Mikroteknoloji Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mikroteknoloji Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mikroteknoloji Teknisyeni Tanımı;

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Mikroteknoloji Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Mikroteknoloji Teknisyeni Maaşları

Mikroteknoloji Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mikroteknoloji Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mikroteknoloji Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.08

Meslek Adı :

Mikroteknoloji Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hassas makine ve ölçü aletlerini imal etme, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Mikroteknoloji Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölçü aletlerinin montajını yapmak,

b) Kalibirasyonunu (ayarlamasını) yapmak,

c) Doğru ölçü yapıp, yapmadığını kontrol etmek,

d) Arızalı cihazların tamirini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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