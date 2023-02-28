Mikulas Bakala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikulas Bakala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikulas Bakala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikulas Bakala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikulas Bakala 4 Ocak 2001 tarihinde Dolný Kubín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Mikuláš Bakaľa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikulas Bakala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young talents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mikulas Bakala'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikulas Bakala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikulas Bakala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikulas Bakala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikulas Bakala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında Podbrezova

Mikulas Bakala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikulas Bakala şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mikulas Bakala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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